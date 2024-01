Besiktas nomme Fernando Santos comme nouvel entraîneur

Cette saison, Besiktas peine à exister en championnat. Cinquième en comptant quinze points de retard sur ses voisins Fenerbahce et Galatasaray, l’Aigle Noir est à la peine. Alors que cinq de ses meilleurs joueurs ont été mis à l’écart pour des raisons disciplinaires, le club stambouliote a également mis fin au contrat de son entraîneur Rıza Çalımbay il y a quelques semaines. Et alors que les dirigeants turcs avaient fait de Bruno Genesio leur priorité, l’ancien coach de Lyon et de Rennes avait finalement décliné cette opportunité, comme nous vous le révélions en exclusivité.

Ce dimanche, Besiktas a finalement annoncé l’identité du nouvel entraîneur de la formation turque. Alors que Giovanni Van Bronckhorst semblait tenir la corde, c’est finalement Fernando Santos qui hérite du poste. Sans contrat depuis la fin de ses aventures à la tête de la sélection portugaise et celle de la Pologne, le tacticien de 69 ans tentera d’amener son expérience et son expertise pour permettre aux joueurs de la capitale de rectifier le tir sur le pré. Santos débarque d’ailleurs sur les bords du Bosphore avec un staff pléthorique (Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario).