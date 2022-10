PSG : la réponse de Christophe Galtier sur le contrat record de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Christophe Galtier sort du bois. Dimanche soir, Le Parisien a levé le voile sur les chiffres astronomiques du nouveau contrat signé par Kylian Mbappé (23 ans) avec le PSG jusqu'en 2025 l'été dernier. On y apprenait notamment que le Bondynois avait paraphé le plus gros contrat dans l'Histoire du sport grâce à ce coup de stylo. Ce qui a poussé le club de la capitale à démentir, par le biais d'un communiqué, ce lundi, ces informations, précisant notamment que le timing interrogeait du côté du Parc des Princes.

Présent en conférence de presse la veille de la réception du Maccabi Haïfa ce mardi (21 heures) en Ligue des champions, le coach du Paris SG a mis les choses au clair. « Vous savez que le club a communiqué, c'est de l'extra-sportif, cela ne me regarde pas, je suis concentré sur demain, nous avons un match de Champions League. Voilà, c'est sorti juste avant le match. Au moins, on ne se réveillera pas avec une surprise demain, mais on ne sait jamais. On va rester concentré sur le jeu et sur la victoire difficile qu'on devra obtenir contre Haïfa. » De quoi mettre fin à cette affaire ?