OM : Bamba Dieng a rembarré Fenerbahçe

Très courtisé en Angleterre, Bamba Dieng (21 ans) faisait partie des joueurs pouvant renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille. Mais l’attaquant sénégalais n’a pas l’intention de quitter la Canebière.

La suite après cette publicité

Les intérêts anglais n’ont débouché sur rien et RMC Sport nous apprend que Fenerbahçe n’a pas eu plus de chances. Alors que le mercato turc est encore ouvert jusqu’au 8 février, les Stambouliotes ont vu leur offre être repoussée par le joueur et ses représentants.