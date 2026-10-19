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Ligue des Champions

PSG-Barça : Pedri souhaite le pire à Ferran Torres

Par Max Franco Sanchez
1 min.
PSG Barcelone Voir sur CANAL+ FOOT

Superbe affiche mardi soir, avec le PSG qui accueille le FC Barcelone au Parc des Princes, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Un match spécial pour Luis Enrique et pour plusieurs joueurs comme Ousmane Dembélé, Dro Fernandez ou Ferran Torres. En conférence de presse, Pedri a d’ailleurs été interrogé sur ce dernier, à qui il souhaite bien du malheur, uniquement mardi soir.

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« J’espère qu’il n’aura pas de chance demain, et s’il joue, j’espère qu’il ne marquera pas. Je lui ai dit que je lui souhaite bonne chance pour le reste de la saison, nous avons une très bonne relation », a indiqué le milieu de terrain espagnol au sujet de son ami Ferran. Nul doute que c’est réciproque !

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