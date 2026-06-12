CdM 2026 : Marcelo évacué par la police au Mexique
La Coupe du Monde 2026 a officiellement débuté hier soir avec en guise d’entrée un match entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Une rencontre remportée par les locaux, qui se sont imposés 2 à 0 face aux Bafana Bafana. Il faut noter toutefois qu’il y a eu 3 cartons rouges distribués durant cette rencontre. En coulisses, ça a chauffé aussi.
AS rapporte que Marcelo, ancien international brésilien et joueur du Real Madrid, a dû être évacué par la police aux abords du stade Azteca. Venu assister au match d’ouverture, l’ancien latéral gauche s’est retrouvé dans une situation dangereuse. Il a été «pris entre deux feux lors d’affrontements entre des manifestants locaux et des forces de l’ordre mexicaines». AS précise qu’il s’en est sorti indemne.
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