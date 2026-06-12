Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Monde

CdM 2026 : Marcelo évacué par la police au Mexique

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Marcelo @Maxppp
Mexique 2-0 Afrique du Sud

La Coupe du Monde 2026 a officiellement débuté hier soir avec en guise d’entrée un match entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Une rencontre remportée par les locaux, qui se sont imposés 2 à 0 face aux Bafana Bafana. Il faut noter toutefois qu’il y a eu 3 cartons rouges distribués durant cette rencontre. En coulisses, ça a chauffé aussi.

La suite après cette publicité

AS rapporte que Marcelo, ancien international brésilien et joueur du Real Madrid, a dû être évacué par la police aux abords du stade Azteca. Venu assister au match d’ouverture, l’ancien latéral gauche s’est retrouvé dans une situation dangereuse. Il a été «pris entre deux feux lors d’affrontements entre des manifestants locaux et des forces de l’ordre mexicaines». AS précise qu’il s’en est sorti indemne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Marcelo

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Marcelo Marcelo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier