Équipe de France : la sénatrice raciste du Paraguay attaque Emmanuel Macron !

Loin de calmer la polémique provoquée par ses propos racistes visant Kylian Mbappé, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a relancé les hostilités en s’en prenant cette fois à Emmanuel Macron. Alors que le président français avait publiquement apporté son soutien au capitaine des Bleus et que le gouvernement paraguayen du président Santiago Peña a officiellement condamné ses déclarations, l’élue a dénoncé ce qu’elle considère comme des pressions exercées par la FIFA et les autorités françaises pour la faire taire. Une nouvelle sortie qui intervient alors que la Fédération française de football a engagé des démarches judiciaires à son encontre. Dans une nouvelle déclaration particulièrement virulente, Celeste Amarilla a directement visé plusieurs dirigeants politiques et sportifs dont Alejandro Domínguez (président de la CONMBEOL) et Robert Harrison (président de la fédération paraguayenne), au cours d’une conférence de presse organisée au Sénat paraguayen ce mardi matin à Asuncion.

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« Santi Peña est tombé dans le piège, car la personne qui a appelé Macron, pour que Macron appelle Peña et me dise de me taire, c’est Infantino. Ici, ce n’est pas Macron qui compte. Macron n’est qu’un secrétaire de plus au service de la FIFA. Et pensez-vous qu’Alejandro Domínguez ait appelé Infantino pour le pousser à agir ainsi ? Pourquoi Alejandro Domínguez l’aurait-il appelé ? Qui a pris la défense des Paraguayens ? Personne. Pourquoi Peña n’est-il pas monté au créneau pour les défendre ? Johanna Ortega, pourquoi défendez-vous Mbappé maintenant, alors que vous n’avez pas défendu les Paraguayens ? (…) Peña ne te défendra pas, Infantino ne te défendra pas, Domínguez ne te défendra pas, Harrison ne te défendra pas. Ils gardent le silence à cause de l’argent. Et je défendrai n’importe quel Paraguayen quand bon me semblera, et dans les termes que je choisirai », a lancé la sénatrice, qui persiste dans sa défense malgré la vague de condamnations suscitée par ses propos.