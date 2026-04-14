«C’est un crachat à l’histoire de la ville» : les ultras de Liverpool déclarent la guerre à leur direction

Sous le ciel bas du Merseyside, les abords de Anfield grondent déjà plusieurs heures avant la venue du Paris Saint-Germain pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Liverpool. Dans les rues étroites qui serpentent autour du stade, les pubs débordent de supporters rouges tandis que des groupes s’attardent sur Walton Breck Road, pinte à la main, les yeux levés vers les tribunes mythiques. Pourtant, derrière l’effervescence habituelle d’une grande soirée européenne, un malaise traverse la foule. Depuis plusieurs semaines, les supporters contestent la nouvelle politique tarifaire du club. Les prix des billets devraient augmenter de 3 à 4,50 livres sterling par match au cours des trois prochaines saisons, soit environ 3,50 à 5,20 euros, une hausse que beaucoup jugent symboliquement lourde dans une ville où le football reste profondément ancré dans la culture populaire. À terme, certaines places pourraient frôler les 70 livres sterling (environ 81 euros), tandis que les abonnements adultes devraient dépasser la barre des 1 000 livres sterling (environ 1 160 euros). Pour un stade de plus de 61 000 places où les générations se succèdent depuis des décennies, la perspective inquiète. Elle s’ajoute à la transformation progressive d’Anfield, rénové et agrandi ces dernières années, et à la montée en puissance des offres d’hospitalité qui peuvent atteindre 199 livres sterling (environ 230 euros) pour certaines prestations lors des grands rendez-vous européens.

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La contestation s’est matérialisée samedi dernier lors de la réception de Fulham en Premier League (2-0). Dans la tribune du Kop, cœur historique du stade, une banderole unique s’étirait au-dessus de la marée rouge avec ces mots simples et massifs « Non à l’augmentation du prix des billets ». Les chants et les sifflets ont ponctué la rencontre, rappelant que la tension ne se limite plus aux discussions de comptoir. Le puissant syndicat de supporters Spirit of Shankly coordonne désormais la mobilisation, épaulé par plusieurs collectifs dont Spion Kop 1906, qui a annoncé retirer ses drapeaux du stade pour les prochains matchs afin de marquer son désaccord. À l’extérieur d’Anfield, certains groupes encouragent également les fans à privilégier les commerces indépendants du quartier plutôt que les points de vente du club les jours de match. Dans cette ville portuaire où la mémoire ouvrière reste vive, le football n’est pas seulement un spectacle, mais un héritage collectif transmis de génération en génération. En pleine semaine de choc européen qui promet une atmosphère volcanique face au PSG, les tribunes d’Anfield semblent ainsi tiraillées entre la ferveur qui fait sa légende et une colère sourde qui ne cesse de monter. Surtout que samedi dernier, Liverpool indiquait peiner à vendre tous les billets pour la réception des troupes de Luis Enrique. Un sacrilège pour le mastodonte historique et économique que représentent les Reds dans le monde.

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Une hausse des prix lunaire

Ville portuaire du nord de l’Angleterre, Liverpool s’est construite autour des docks et du commerce maritime. Pendant des décennies, des générations d’ouvriers, de dockers et d’employés ont façonné l’identité de cette cité populaire marquée par les crises économiques et un sentiment d’abandon vis-à-vis de Londres. C’est ainsi que Liverpool est devenu un symbole d’appartenance et de résistance pour une communauté soudée. «Anfield, ce n’est pas un parc d’attractions pour milliardaires. Mon père m’y a emmené quand j’étais gamin et son père avant lui. Aujourd’hui on nous explique que tout doit coûter plus cher parce que c’est le football moderne. Mais Liverpool n’a jamais été un club comme les autres. Quand on commence à traiter les supporters comme des clients, on trahit l’histoire du club et celle de la ville. Les propriétaires américains parlent de chiffres et de croissance. Nous on parle de mémoire, de familles et de générations», nous confie Richard (54 ans). Même analyse pour Adewale, anglo-nigérian qui suit Liverpool depuis sa naissance en 1990 : «le problème ce n’est pas seulement quelques livres de plus sur un billet. Le problème c’est la direction que prend ce club. Liverpool a été construit par les gens de cette ville, par des ouvriers, par des familles qui économisaient toute la semaine pour venir ici. Aujourd’hui, on a l’impression que ceux qui décident n’ont aucune idée de ce que représente Anfield pour nous. Ils regardent un tableau Excel à Boston et pensent comprendre Liverpool. C’est impossible». Depuis la tribune mythique du The Kop, les chants et la ferveur ont longtemps incarné cette culture ouvrière où le football appartient d’abord aux gens de la ville.

L’histoire des Reds s’est aussi construite autour d’une forte identité populaire, renforcée par des moments marquants comme la solidarité née après la tragédie de Hillsborough. Dans cette ville fière de ses racines et de son indépendance d’esprit, la relation entre le club et ses supporters a toujours dépassé le simple cadre du sport. «Quand j’entends dire que c’est seulement l’inflation, ça me fait rire. On sait tous que le football devient un business géant et que les supporters passent après. Mais Liverpool a toujours prétendu être différent. Si les billets continuent de grimper, les gens du coin ne pourront plus venir. Et un Anfield sans les gens du coin, ce n’est plus Anfield. Ce sera un stade plein de touristes qui prennent des photos. Nous ne sommes ni United, ni City», poursuit à notre micro Jamie (26 ans). «Ce club a été bâti par la ville, par ses luttes, par son identité. On parle souvent de l’âme d’Anfield. Cette âme vient des gens qui chantent dans le Kop depuis des décennies. Quand une direction décide que ces gens deviennent un problème financier, elle oublie ce qui fait la grandeur de Liverpool. Ce n’est pas une franchise américaine. C’est un club né dans un port ouvrier qui a toujours été fier de ses racines», développe Francis (39 ans). C’est précisément ce lien historique, forgé dans les tribunes d’Anfield et dans les rues ouvrières de Liverpool, que beaucoup de fans disent aujourd’hui vouloir protéger face à la transformation économique du football moderne.

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«Ce club a été bâti par la ville, par ses luttes, par son identité. On parle souvent de l’âme d’Anfield. Cette âme vient des gens qui chantent dans le Kop depuis des décennies. Quand une direction décide que ces gens deviennent un problème financier, elle oublie ce qui fait la grandeur de Liverpool. Ce n’est pas une franchise américaine. C’est un club né dans un port ouvrier qui a toujours été fier de ses racines», nous détaille Aaron (38 ans), tandis que Tonton Shawnie (69 ans), comme il est surnommé amicalement sur Anfield Road, ajoute : «les Américains pensent peut-être que c’est un détail. Pour nous, c’est un symbole énorme. C’est un crachat à l’histoire de la ville. Quand les prix montent, ce sont les jeunes du quartier qui disparaissent des tribunes en premier. Et si les jeunes disparaissent, la culture du Kop disparaît avec eux. Liverpool sans son peuple, ce n’est plus Liverpool. Ce serait juste un grand club riche parmi d’autres, et franchement, ce serait une putain de tragédie pour cette ville». À Liverpool, beaucoup le répètent désormais autour d’Anfield. Les victoires et les défaites passent, les soirées européennes contre le Paris Saint-Germain aussi, mais la bataille pour préserver l’âme de Liverpool semble, aux yeux de nombreux supporters, encore plus essentielle. Dans les rues du quartier, certains parlent déjà d’un combat pour l’identité même du club.

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