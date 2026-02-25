Jack Grealish vole au secours de Raheem Sterling

Raheem Sterling pensait entrevoir des jours heureux sous le maillot de Feyenoord, mais pour le moment tout semble mal parti. En effet, le joueur anglais de 31 ans a été la cible d’un compte Instagram nommé "FootballPark", après la rencontre face à Telstar dimanche (2-1). Recruté en tant qu’agent libre jusqu’à la fin de la saison par le club d’Eredivisie, l’attaquant n’a pas fait bonne impression et l’internaute caché derrière ce profil ne l’a donc pas manqué. Le message disait : « Les débuts de Raheem Sterling pour Feyenoord n’ont pas été une réussite, en fait, cela ressemblait à un véritable désastre du point de vue du club néerlandais. L’ailier anglais ressemblait à Bambi sur glace. Dans une spirale descendante depuis 2022, manquant de motivation et apparemment incapable de jouer sous quelqu’un qui ne s’appelle pas Pep Guardiola, Sterling est bien et vraiment dans ses années crépusculaires. Est-il temps d’accrocher les bottes une fois pour toutes ? ».

Une manière de déstabiliser et de se moquer de l’ancien joueur de Chelsea, qui pourrait sans doute lui faire perdre toute sa confiance sous la tunique néerlandaise. Cependant, Jack Grealish (30 ans), l’attaquant anglais prêté a Everton par Manchester City a répondu fermement à la pression et aux messages de manière instantanée, volant à son secours. *« Quel f****g stupide post Instagram mec, qu’est-ce qui ne va pas avec vous les gars. Il n’a pas joué depuis si longtemps. Les gens comme vous les gars, c’est ce qui ne vas pas dans ce monde. Ayez un peu de respect », a déclaré l’actuel blessé, toujours en Premier League de son côté.