Bayern - PSG : pourquoi il n’y avait pas penalty sur la main de Neves

La demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG aurait pu basculer sur deux situations. D’abord une main de Nuno Mendes, qui aurait pu être expulsé après avoir récolté un premier avertissement pour une faute sur Michael Olise. Puis quelques minutes plus tard, Joao Neves s’est à son tour rendu coupable d’une main dans sa surface suite à un dégagement de Vitinha, et sans qu’aucun penalty ne soit sifflé. Si cette situation a eu le don de rendre furieux les joueurs munichois, le règlement est tout simplement plus nuancé.

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Le règlement de l’IFAB indique qu’une faute doit être signalée si le joueur «touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps ». Mais l’instance précise également qu’il ne s’agit pas d’une faute si le ballon est parti du pied de l’un des coéquipiers de l’auteur de la main. « Dans l’esprit du jeu, c’est un joueur du PSG qui dégage son camp sur un coéquipier donc il n’y a pas de pénalty. Ce serait fou qu’on puisse accorder un pénalty sur une phase de jeu comme celle-là », a ajouté l’arbitre Said Ennjimi sur la chaîne l’Équipe.