Bournemouth recrute un attaquant pour 25 M€

Bournemouth vient d’officialiser la première recrue de l’ère Marco Rose. En effet, le club anglais - 5e de Premier League lors de la saison écoulée - annonce l’arrivée d’Álvaro Rodríguez, attaquant de 24 ans évoluant à Elche. Le buteur hispano-uruguayen avait inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en 34 rencontres de Liga durant cet exercice 2025/2026. « Bournemouth a le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat à long terme avec Álvaro Rodríguez, un jeune attaquant très prometteur », ont indiqué les Cherries sur leur site officiel, qui ont déboursé 25 millions d’euros pour l’attirer.

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Álvaro Rodríguez.



Introducing our first summer signing 🇺🇾🍒 pic.twitter.com/6pbBHVArAj — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 14, 2026

« C’est un immense privilège d’être ici. J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League et aujourd’hui, le jour de mon anniversaire, ce rêve est devenu réalité, a quant à lui confié Rodríguez. C’est un rêve que j’ai depuis mon enfance. Quand mon agent m’a annoncé que Bournemouth s’intéressait à moi, je n’arrivais pas à y croire. Tout ce que j’ai vécu jusqu’à présent m’a préparé à ce nouveau chapitre, et maintenant, je veux continuer à progresser et montrer ce dont je suis capable. »