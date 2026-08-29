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Ligue 1

Gessime Yassine réagit aux comparaisons avec Hatem Ben Arfa

Par Jordan Pardon
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum

Auteur d’un doublé et d’un match exceptionnel face à Lens ce samedi (2-1), Gessime Yassine a confirmé qu’il allait être l’un des joueurs à suivre cette saison en L1. Après la rencontre, Abou Diaby lui a adressé de beaux compliments et l’a même comparé à un certain Hatem Ben Arfa. Une référence que l’international marocain a volontiers acceptée.

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«C’est sûr qu’Hatem est le meilleur joueur que je connaisse. C’est incroyable ce qu’il a fait, je me servais de lui avant mes matchs, je regardais ses actions, je me permets de prendre exemple sur lui parce que c’est un top joueur. Quand on me dit que je lui ressemble, ça me fait énormément plaisir, surtout venant de vous (Abou Diaby)», a commenté l’attaquant de 21 ans sur Ligue1+.

Pub. le - MAJ le
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