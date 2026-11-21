Le Real Madrid l’a échappé belle. Après une semaine et demie de trêve internationale, les Merengues ont longtemps été mis en difficulté par le Celta de Vigo, avant de finalement renverser la rencontre (2-1), pour le compte de la 13e journée de LaLiga, ce samedi soir. Avant le coup d’envoi, un bel hommage était rendu à Jesús de Miguel, décédé tragiquement après un violent choc en plein match. Une rencontre qui marquait notamment le retour en championnat de Vinícius Júnior, suspendu trois matchs après son rouge contre Villarreal (1-0), le 10 octobre. Pour cette rencontre, l’international brésilien n’était pas aligné d’entrée et voyait depuis le banc, l’ouverture du score des visiteurs.

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Dès la 6e minute de jeu, Vigo exploitait parfaitement les espaces laissés par la défense adverse. Après une ouverture de Moriba pour Galan, ce dernier trouvait Swerdberg sur le côté droit de la surface. Le Suédois - double buteur au Bernabéu la saison passée - délivrait un très bon centre pour Duran, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1). Malgré une première réaction de Mbappé, dont la frappe est passée à quelques centimètres du cadre, le Real a souffert. Alors que la Casa Blanca cherchait à revenir dans la partie, l’international français a obtenu une occasion en or à la 36e minute. Lancé dans la profondeur par Diomandé, le Bondynois a été retenu par le bras de Rodriguez dans la surface. L’arbitre désignait le point de penalty, mais le numéro 10 ratait complètement sa tentative, envoyant le ballon largement au-dessus.

Espí décisif

Le Real Madrid a finalement dû attendre la 66e minute pour trouver la faille. Après avoir récupéré le ballon, Mbappé a parfaitement servi Bellingham en retrait. L’Anglais a alors déclenché une frappe surpuissante qui n’a laissé aucune chance à Radu (1-1). Une égalisation qui a permis aux Merengues de reprendre espoir et de pousser davantage pour arracher les trois points. Porté par un très bon Vinicius entré à la 66e minute de jeu, le Real Madrid a fini par faire la différence à cinq minutes du terme.

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Également entré en jeu pour apporter du sang neuf, Carlos Espí a endossé le costume de sauveur. Sur un centre de Vinicius Jr, l’Espagnol plaçait une tête repoussée par Radu avant de reprendre le ballon à bout portant du pied droit (85e, 2-1). Grâce à ce but de la recrue arrivée de Levante cet été, le Real Madrid réussit à repartir avec la victoire, malgré une proposition très terne. Au classement, les hommes de José Mourinho restent deuxièmes derrière le Barça, avec le même nombre de points. Les Catalans recevront Villarreal, dimanche en début d’après-midi. Vigo est 13e.