Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

Barça : Joan Laporta confirme pour Karim Adeyemi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp

Dimanche, le Borussia Dortmund confirmait que Karim Adeyemi n’était pas attendu pour les tests physiques de la reprise, expliquant qu’il négociait avec un club. Sans préciser qu’il s’agissait du Barça. Mais si certains avaient encore des doutes, le président barcelonais s’est chargé de les dissiper dimanche soir.

La suite après cette publicité

« Je suis très content pour Adeyemi. C’est un joueur rapide, qui nous plaît depuis un moment. Le transfert a bien été géré de la part de Deco. L’information est sortie dans la presse au moment où elle devait sortir », a expliqué Joan Laporta devant les médias catalans. Pour rappel, le Barça devrait payer 22 millions d’euros + 7 millions d’euros sous forme de bonus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Dortmund
Karim Adeyemi

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Karim Adeyemi Karim Adeyemi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier