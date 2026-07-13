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Barça : Joan Laporta confirme pour Karim Adeyemi
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@Maxppp
Dimanche, le Borussia Dortmund confirmait que Karim Adeyemi n’était pas attendu pour les tests physiques de la reprise, expliquant qu’il négociait avec un club. Sans préciser qu’il s’agissait du Barça. Mais si certains avaient encore des doutes, le président barcelonais s’est chargé de les dissiper dimanche soir.
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« Je suis très content pour Adeyemi. C’est un joueur rapide, qui nous plaît depuis un moment. Le transfert a bien été géré de la part de Deco. L’information est sortie dans la presse au moment où elle devait sortir », a expliqué Joan Laporta devant les médias catalans. Pour rappel, le Barça devrait payer 22 millions d’euros + 7 millions d’euros sous forme de bonus.
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