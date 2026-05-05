Bayern Munich : Vincent Kompany promet un nouveau match fou contre le PSG

Le choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s’annonce comme l’un des rendez-vous les plus brûlants de la saison européenne, dans la continuité directe d’un match aller déjà entré dans la légende récente de la Ligue des Champions. Au Parc des Princes, les deux géants ont offert un spectacle totalement débridé, une bataille offensive d’une intensité rare conclue sur un score renversant de (5-4) en faveur des Parisiens, un record à ce stade de la compétition. Tout avait commencé sur un rythme infernal, avec une ouverture du score rapide du Bayern avant une réponse immédiate d’un PSG incandescent, porté par des individualités en feu et une capacité à accélérer brutalement le tempo du match. Les vagues se sont succédées, les défenses ont souffert, et chaque temps fort s’est transformé en occasion nette, donnant le sentiment que chaque attaque pouvait finir au fond.

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Le PSG pensait pourtant avoir fait le plus dur en menant largement en seconde période, avant de voir les Bavarois revenir avec une force mentale impressionnante pour relancer complètement la confrontation face à un Paris toujours plus grand. «Je n’aime pas établir un classement pour ce genre de choses. Ils ont été l’équipe la plus forte d’Europe ces dernières années, ils ont remporté la Ligue des champions. En plus de la qualité et de l’entraînement, l’âge de l’équipe joue aussi en leur faveur. Ils continuent de progresser, ils apprennent constamment. C’est une équipe que nous respectons et contre laquelle il est très difficile de jouer. Nous pensons la même chose de nous-mêmes, cependant, et que nous pouvons les battre demain». Ce scénario totalement fou, où les équilibres ont constamment basculé, a laissé une certitude forte avant le retour, cette demi-finale est tout sauf jouée.

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Pas de changement de style à prévoir

Dans ce contexte électrique, Vincent Kompany a donné le ton en promettant un nouveau match ouvert et intense, fidèle à l’identité offensive de son équipe et à la physionomie du premier acte. Frustré d’avoir vécu ce thriller depuis les tribunes, mais convaincu du potentiel de ses joueurs, le technicien belge affiche une confiance assumée avant de retrouver son banc pour ce rendez-vous décisif, avec la conviction que son équipe peut renverser la situation à domicile. « Ça dépend toujours des équipes. Si l’une décide de reculer d’un pas et de défendre davantage, alors il pourrait y avoir des phases plus calmes dans le match. Sinon, non. Il est difficile d’imaginer qu’une des équipes change ce qui les a amenées ici en premier lieu. On joue à domicile, on veut gagner et on fera tout pour ça. La mission est de gagner des matchs. Nous avons des idées que nous pensons nous aider à y parvenir. Il s’agit juste de ça» Car malgré la défaite, le Bayern a démontré une capacité à faire vaciller n’importe quelle défense, inscrivant quatre buts à Paris et revenant de très loin dans une rencontre où il semblait un temps dépassé.

«Nous avons montré que nous pouvons gagner beaucoup de matchs, le PSG l’a montré aussi. Au final, il faut marquer un but de plus que son adversaire pour gagner un match. Si vous pouvez le faire sans encaisser, c’est la meilleure chose qui puisse arriver», a conclu l’entraîneur belge. Même son de cloche pour Tah : «en général, notre style de jeu nous a menés là où nous sommes aujourd’hui. Il n’aurait aucun sens pour nous de changer quoi que ce soit à cela. Nous voulons jouer un football attractif et offensif. Bien sûr, c’est exigeant, mais c’est notre style de jeu et nous ne le changerons pas». L’Allianz Arena s’apprête désormais à jouer son rôle de catalyseur dans une soirée annoncée bouillante, où les Allemands devront combler un retard d’un but face à un PSG qui rêve d’une nouvelle finale. Entre deux équipes résolument tournées vers l’attaque, portées par des talents capables de faire basculer un match à tout moment, tout laisse penser que ce second acte pourrait être à la hauteur du premier, voire encore plus spectaculaire.

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