OL - OM : les dernières révélations qui n'aident pas vraiment l'OM

On pensait que l'histoire allait enfin être réglée avec les décisions prises par la Commission de Discipline mercredi soir, mais il n'en est rien. Deux semaines et demi après les incidents qui ont eu lieu au Groupama Stadium lors de l'Olympico OL-OM, durant lesquels Dimitri Payet a reçu une bouteille sur le visage entraînant l'arrêt définitif de la rencontre, la LFP a en effet tranché il y a quelques jours. Résultat, les Gones ont perdu un point ferme en Ligue 1, et le match sera lui à rejouer à huis clos, toujours en terres rhodaniennes.

Bien évidemment, les deux clubs peuvent encore faire appel de ces décisions, alors que les dirigeants phocéens ont déjà crié au scandale avant même la tenue de cette Commission de Discipline. Mercredi en fin d'après-midi, le directeur de la communication du club Jacques Cardoze avait en effet dézingué la Ligue, puisque l'OM n'avait pas été invité pour s'expliquer. Car la LFP jugeait que les Phocéens n'étaient pas mis en cause dans ce dossier qui réserve, pourtant, encore bien des surprises.

L'OM aurait aussi mis la pression à M. Buquet

Dans ses colonnes du jour, Le Progrès fait un retour global sur l'audience qui s'est tenue mercredi soir sur cette affaire, et les dernières révélations du quotidien régional ne vont pas plaire à tout le monde sur la Canebière. Durant cette soirée chaotique au Groupama Stadium, l'OM n'a pas apprécié que les Gones aient masqué une caméra dé vidéo surveillance qui était juste devant l'entrée de leur vestiaire. Mais d'après Le Progrès, c'est tout simplement un membre du club phocéen qui a condamné cette caméra !

Comme expliqué depuis des semaines, le club rhodanien a lui mis une pression sur l'arbitre M. Buquet pour reprendre la rencontre, tandis que l'OM ne voulait pas que celle-ci reprenne. Mais dans son édition du jour, le quotidien affirme que sur certaines images, le président Pablo Longoria serait arrivé le premier au PC sécurité, avant Jean-Michel Aulas, et qu'une pression aurait aussi été mise par le boss de l'OM, Jorge Sampaoli et d'autres membres du club. Le tout devant le vestiaire marseillais pour éviter une reprise. Décidemment, cette affaire est loin d'être réglée...