OM : l'incertitude sur la qualification pour la Ligue des Champions

Les clubs sont dans l'incertitude en raison de l'arrêt provisoire des championnats. En ce qui concerne la Ligue 1, que se passera-t-il si le championnat ne reprenait pas ? Le classement actuel pourrait être homologué et enverrait ainsi le PSG et l'OM en Ligue des Champions, alors que le Stade Rennais passerait par les tours préliminaires. Cependant rien n'est sûr. Jacques-Henri Eyraud a évoqué le sujet au cours d'un entretien pour RTL.

« Je ne suis assuré de rien et en tout cas, comme dirigeant, j’aimerais gagner cette deuxième place sur le terrain. […] On verra ce qu’il se passera si le championnat doit s’arrêter », a rapporté le président de l'Olympique de Marseille. L'OM peut craindre le nouveau système de qualification étudié par l'UEFA. Si celui-ci est mis en place, le club phocéen irait en Ligue Europa et c'est l'autre olympique, l'OL, qui disputerait la C1.