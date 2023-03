Mercato : Chelsea va vendre plusieurs cadres !

La suite après cette publicité

Chelsea joue avec le feu. Dixième du classement de Premier League, le club de l’Américain Todd Boehly a de fortes chances de ne pas disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions et donc de passer à côté d’une grosse rentrée d’argent. Une sacrée mauvaise nouvelle pour un club ayant enregistré 138 M€ de pertes en 2021/2022 et 175 M€ en 2020/2021. Un élément qui risque d’être crucial. Ce qui n’a pas empêché les Blues de réaliser deux campagnes de recrutement spectaculaire en septembre 2022 et en janvier 2023.

Deux mercatos durant lesquels les Londoniens ont dépensé un total de plus de 600 M€. Un énorme investissement que les nouveaux patrons du club pensent encaisser sans problème grâce au processus d’amortissement (Chelsea a offert des contrats de très longue durée à ses recrues). Sauf que le règlement financier de la Premier League pourrait coûter cher aux Blues selon The Times. Le média anglais rappelle que le championnat anglais autorise un maximum de 120 M€ de pertes, sur une période trois ans consécutives. C’est là où le bât blesse.

À lire

Thomas Tuchel veut faire un sale coup à Chelsea

L’heure est grave chez les Blues

Pour la saison prochaine, la Première League prendra en compte les saisons 2022/2023, 2022/2021 et 2021/2020. Soit que des exercices déficitaires pour les Blues, notamment cette saison où le club a dépensé plus de 600 M€ et n’a encaissé que 58 M€ en termes de ventes. Conséquence : si Chelsea veut échapper à de lourdes sanctions, le club va devoir vendre énormément de joueurs.

La suite après cette publicité

Probablement privé de la manne financière de la Ligue des Champions, Chelsea doit, en plus de ça, réaliser toutes ces ventes avant le 30 juin si les Blues veulent que ces recettes soient prises en compte par la Premier League dans son calcul. Le compte à rebours est lancé à Stamford Bridge qui sera une nouvelle fois l‘une des places fortes du mercato.