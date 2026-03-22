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Ligue 1

OM : le Vélodrome fustige Habib Beye et ses joueurs !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stade Orange Vélodrome @Maxppp
Marseille 1-2 Lille

L’OM a subi une nouvelle désillusion au Stade Vélodrome en s’inclinant (1-2) face au LOSC lors de la 27e journée de Ligue 1. Après l’ouverture du score d’Ethan Nwaneri juste avant la pause (43e), les Marseillais ont vu les Dogues renverser la rencontre en seconde période grâce à un but de Thomas Meunier (49e), avant qu’Olivier Giroud ne scelle la victoire lilloise à la 86e minute.

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Au coup de sifflet final, la frustration est montée des tribunes du Vélodrome, où les supporters olympiens ont vivement sifflé l’entraîneur Habib Beye et ses joueurs. Une réaction forte du public marseillais, déçu par la prestation de son équipe et inquiet face à la dynamique actuelle de l’OM à l’approche de cette fin de saison, alors même que le concurrent lillois remonte au classement dans le rétroviseur des Phocéens.

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