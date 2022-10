Le Real Madrid en a marre de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

Les questions autour de leur avenir avaient beaucoup alimenté le dernier mercato. Auteur d'une saison pleine avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (23 ans) avait finalement décidé de prolonger jusqu'en 2025 avec le club francilien, alors qu'il avait pourtant un pré-accord avec le Real Madrid. Erling Haaland, qui était aussi pleinement associé au club merengue tout au long de l'été, a décidé de rejoindre Manchester City. Et finalement, le vainqueur en titre de la Ligue des Champions n'a eu aucune des deux stars.

Néanmoins, la question d'un avenir au Real Madrid entre toujours dans les débats lorsque l'on parle du duo Mbappé-Haaland. «Il peut rester dans chaque pays pendant 3-4 ans maximum. Il a fait deux ans et demi en Allemagne, et ensuite deux ans et demi en Angleterre. Et puis l’Espagne. Et pourquoi pas l’Italie et la France, après ? (rires) Mais, ce n'est pas certain. Le Real Madrid était le troisième choix d'Erling, derrière Man City et le Bayern Munich, cet été», expliquait même récemment le père du Norvégien au Times.

Des déclarations qui agacent le Real Madrid

Et ce genre de sorties médiatiques agacent grandement le leader de Liga. Comme l'informe AS, les déclarations des deux jeunes pépites - ou de leur entourage - commencent à énerver le Real Madrid, à commencer par les dirigeants du club, qui ne considèrent pas acceptable que les deux stars, comme tout autre joueur, parlent de l'équipe madrilène pour faire le point sur le mercato et leur avenir. «Le Real Madrid a besoin de joueurs engagés qui sont au service de l'équipe et non de leur propre personne», assure le média madrilène.

Difficile encore de savoir si ces déclarations peuvent avoir de l'influence sur l'avenir des deux joueurs, toujours associé au Real Madrid malgré leur récent choix de carrière. À noter qu'Erling Haaland était lié au Real Madrid après la visite effectuée à Valdebebas par le père du joueur et Mino Raiola. Concernant Kylian Mbappé, il avait publiquement annoncé avoir été sollicité par le club blanc après sa prolongation au PSG : «Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations».