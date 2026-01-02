Sergio Ramos veut racheter le Séville FC

Le feuilleton autour de la vente du Séville FC est loin d’être terminé. En effet, les investisseurs américains auraient revu leur offre nettement à la baisse, passant d’environ 3 400 à 2 700 euros par action, refroidis par l’état des comptes du club. Cette situation relance les incertitudes sur l’opération et remet sur le devant de la scène des alternatives locales, notamment la « troisième voie » portée par Lappí et Quintero.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte apparaît un invité inattendu : Sergio Ramos. Selon Muchodeporte, confirmé par AS et Marca, l’ancien capitaine de la sélection espagnole aurait entamé des contacts préliminaires afin de s’informer de la situation et d’envisager une entrée comme investisseur dans le club où il s’est formé. Déjà impliqué financièrement dans le San Fernando, un club présidé par Monchi, Ramos pourrait ainsi jouer un rôle clé dans l’avenir du Séville FC.