La presse mondiale tire son chapeau à l’Espagne, la propagande Ballon d’Or de Lamine Yamal est lancée

L’Espagne saluée par tout le monde

La presse française n’a pas manqué de saluer le sacre mondial de l’Espagne. «Rois du jeu », placarde le journal L’Equipe. « Face à des Argentins impuissants et truqueurs, » ajoute même le média français, sûrement pas malheureux de voir l’Espagne triompher plutôt que cette très discutable équipe argentine.« La marche royale » continue pour cette superbe équipe d’Espagne. Et c’est la même rengaine en Italie : « Le monde est rouge ». Même si la Squadra Azzurra n’a pas disputé la Coupe du Monde pour la 3e fois de suite, la presse italienne ne néglige pas la plus grande des compétitions et a salué la performance colossale de l’Espagne. « Les mains sur le monde », pour la Roja qui a sûrement apprécié la petite pique de La Gazzetta sur cette équipe d’Argentine : « L’Espagne ne pouvait que remporter cette finale, car si elle était allée en Argentine, ça aurait été une offense au ballon. »

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Lamine Yamal, Ballon d’Or en vue ?

Lamine Yamal était attendu. Pas à son meilleur niveau dans ce Mondial pour plusieurs raisons dont un retour très tardif de blessure, le crack de 19 ans avait une dernière occasion de briller avec cette finale. Il a démarré très fort et pensait même ouvrir le score au bout de 5 min, et ensuite plus grand-chose. Lamine Yamal s’est éteint, bien contenu par un Nicolas Tagliafico accrocheur, pour ne pas changer. Mais Yamal n’a pas paniqué, il ne s’est pas agacé et c’est lui qui crée le décalage sur le but de Ferran Torres. Même si Lamine Yamal finit cette Coupe du Monde avec un seul but marqué, il est champion du monde à 19 ans. Le prodige barcelonais a déjà un palmarès étourdissant, surtout en sélection où il ne lui manque que la Ligue des Nations, soit le trophée le moins important. Et si ce succès en Coupe du Monde était synonyme de Ballon d’Or ? Forcément, Lamine Yamal vise la récompense suprême, lui qui a fini 2nd la saison dernière derrière Ousmane Dembélé. Auteur d’une superbe saison avec le Barça, Lamine Yamal a encore gagné la Liga, il a été élu meilleur joueur, mais l’élimination en quart de finale de Champions League fait peut-être un peu tâche. Il lui manque encore un titre européen avec son club, on verra dans quelques mois si ce Mondial suffira, en sachant qu’on n’a pas eu le grand Lamine Yamal que l’on espérait voir aux Etats-Unis. Mais peu importe pour lui, Lamine est champion du monde et « Y que fue » a résonné partout.

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Luis de la Fuente, l’autre héros national

Ce titre de champion du monde vient ponctuer le formidable élan lancé par Luis de la Fuente. Le sélectionneur espagnol n’a pas un nom très connu, il sort un peu de nulle part, et c’est pourtant lui le coach espagnol le plus titré de l’histoire. Déjà. Depuis sa prise de fonctions en 2022, Luis de la Fuente est sur un quasi sans faute, il n’y a que la défaite aux tirs au but en finale de Ligue des Nations 2025. Sinon, l’ancien entraîneur des moins de 19 ans et des Espoirs a tout gagné. Ligue des Nations 2022, Euro 2024, Coupe du Monde 2026. « Luis III, l’empereur », a conquis toute l’Espagne. Sans faire de bruit, Luis de la Fuente s’est construit un palmarès XXL et il est venu confirmer que l’Espagne avait sûrement la meilleure formation du monde. Comme en 2010, revoilà la Roja sur le toit du monde et difficile de dire autre chose que la logique est respectée.