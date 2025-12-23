Le vestiaire de l’OL est déjà fou d’Endrick

Endrick, c’est chic. Cet hiver, l’Olympique Lyonnais va s’offrir un diamant brut avec le Brésilien. Véritable pépite de Palmeiras, l’attaquant de 19 ans est arrivé en Europe avec l’envie de briller de mille feux au Real Madrid. Dans l’ombre de Kylian Mbappé, le joyau de la couronne madrilène, il a appris durant sa première saison passée sous les ordres de Carlo Ancelotti, participant ainsi à 37 rencontres toutes compétitions confondues, mais seulement 8 dans la peau d’un titulaire. Malgré sa faible utilisation, la perle auriverde a montré différentes facettes d’elle, la plus intéressante étant celle d’un redoutable buteur. Endrick a ainsi marqué 7 buts et délivré 1 assist. Un bilan plus que correct pour un remplaçant de luxe.

La suite après cette publicité

Cet été, l’international brésilien pensait que les cartes seraient redistribuées après le départ du Mister et l’arrivée de Xabi Alonso. Mais entre sa blessure et l’émergence de Gonzalo Garcia, un autre bijou madrilène, le Brésilien a encore moins été utilisé qu’avant. Il a fini la première partie de la saison avec un bilan de 3 matches toutes compétitions confondues (99 minutes au total, 1 titularisation). Bien avant son dernier match contre Talavera en Coupe du Roi le 17 décembre, le joueur a pris la décision de changer d’air durant le mois de janvier. L’objectif étant de trouver une écurie qui saura en prendre soin et le polir en lui permettant d’enchaîner les matches dans un grand championnat européen et en Coupe d’Europe. L’OL est donc l’écrin idéal.

La suite après cette publicité

Le diamant de la saison 2025-26

Les Gones, orphelins d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze depuis l’été dernier, cochent toutes les cases et lui offrent même une place d’attaquant titulaire. Une proposition impossible à refuser pour le natif de Taguatinga. Malgré la révélation très tôt de l’intérêt et des discussions entre toutes les parties, cette opération exceptionnelle va bien aller à son terme. Endrick va rejoindre les Rhodaniens sous la forme d’un prêt. Une nouvelle qui réjouit les fans et le club, ainsi que le staff de Paulo Fonseca. Le coach portugais et ses adjoints sont «ravis de la signature de ce joueur talentueux» qui est «le renfort dont ils ont besoin en attaque», nous a-t-on fait savoir. Fonseca a notamment pu échanger avec l’avant-centre avant son arrivée. De son côté, Endrick a été «séduit par le style du coach et sa philosophie de jeu» de l’entraîneur lyonnais. Ce qui a pesé dans la balance car le Brésilien a voulu rapidement jouer sous ses ordres.

À présent, ils vont pouvoir collaborer. Ses nouveaux coéquipiers sont également emballés par son arrivée. L’un d’entre eux nous a avoué que «le groupe est très content de sa venue» et estime qu’ils «peuvent faire de belles choses avec lui» durant la deuxième partie de la saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Un autre va dans le même sens et nous confie être heureux car «on l’attendait». Un dernier nous a précisé qu’il va «apporter les qualités qu’il manque au poste de numéro 9». Martin Satriano est un spécialiste du poste, mais il est venu pour être une doublure et n’a pas encore répondu aux attentes. Pavel Sulc a d’ailleurs été reconverti en attaquant pour compenser les manques dans ce secteur de jeu. La venue d’Endrick, un élément explosif et tueur dans la zone de vérité, sera un vrai plus pour Lyon. Là-bas, certains nous avouent avoir beaucoup plus suivi le joueur depuis les rumeurs concernant son arrivée. Ils auront certainement l’occasion de voir ce diamant retrouver son éclat durant les 6 prochains mois.