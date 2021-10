Les regrets de Yohan Cabaye sur son passage au PSG

De retour au Paris SG au poste de coordinateur du centre de formation et de préformation, Yohan Cabaye a profité d'un long entretien à France Bleu Paris pour revenir sur son passage dans la capitale en tant que joueur de janvier 2014 à juin 2015.

«Pendant un an et demi, j'ai quand même fait de bonnes prestations. Mais dans l'ensemble, elles ont été inférieures à ce que j'espérais. Je n'ai pas réussi à m'épanouir comme je le souhaitais pour tout un tas de raisons personnelles que je ne souhaite pas évoquer. Mais ça fait partie d'une expérience pour moi. Et même si je la termine avec un côté négatif, parce que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je la prends vraiment comme une expérience qui a été bénéfique pour moi. (...) Je n'ai pas été, moi non plus, parfois, au niveau qu'on espérait. Je n'ai pas réussi à m'épanouir comme je le souhaitais», a-t-il confié.