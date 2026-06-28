CdM 2026 : éliminé, qualifié puis éliminé… l’Iran a vécu un cauchemar de A à Z

C’est comme si le sort de cette Coupe du monde jouait contre l’Iran. Outre les problèmes de logistique insoutenables qu’elle vit depuis le début de la compétition, la Team Melli a vécu un tourbillon d’émotions sur les terrains. Face à l’Egypte vendredi soir (1-1), les coéquipiers de Medhi Taremi avaient cru valider leur qualification pour les 16es de finale suite au but de Khalizadeh à la 90+3e minute. Il était finalement annulé par le VAR, reléguant l’Iran à la troisième place de son groupe.

La suite après cette publicité

Une désillusion vécue comme un affront. Dans la foulée, la sélection iranienne a vivement critiqué la FIFA et son président Gianni Infantino, accusés d’accélérer leur élimination. Il n’y avait jusqu’ici rien d’officiel puisque la Team Melli figurait encore parmi les huit meilleurs troisièmes, mais elle était suspendue aux résultats des dernières rencontres. Finalement, le couperet est tombé cette nuit lors du match opposant l’Algérie à l’Autriche. Les Iraniens étaient qualifiés suite au but de Mahrez à la 90+3e, avant de finalement prendre la porte trois minutes plus tard après l’égalisation autrichienne (90+6e, 3-3). Un scénario cruel et rocambolesque, à l’image de ce qu’ils vivent depuis leur arrivée sur le sol américain.