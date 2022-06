Ligue des Nations : le Portugal assure face à la République Tchèque, l'Espagne domine la Suisse

À l'occasion de la troisième journée de la Ligue A de la Ligue des Nations, le Portugal accueillait la République Tchèque. Avec un nul et une victoire lors des deux premiers matches, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo voulaient enchaîner pour s'envoler en tête de leur groupe. Pour ce match, CR7 était évidemment titulaire dans une équipe portugaise très offensive avec notamment Diogo Jota, Bernardo Silva ou encore l'ancien parisien Gonçalo Guedes. Et les Portugais ont cette fois-ci répondu présent et d'une très belle manière.

Après un premier quart d'heure de jeu assez équilibré, le Portugal a doucement mais sûrement mis le pied sur le ballon. S'il a fallu un très bel arrêt de Diogo Costa devant Kuchta pour garder le score nul (31e), la formation de Fernando Santos a fini par prendre l'avantage grâce à un magnifique but de João Cancelo. Après une belle combinaison avec Bernardo Silva, le latéral de City se retrouvait excentré dans la surface, mais décochait une frappe surpuissante dans un angle fermé. Surpris, le portier tchèque ne pouvait rien faire (1-0, 33e). Quelques minutes plus tard, c'est l'ancien du PSG Guedes qui faisait le break grâce encore une fois à Bernardo Silva (2-0, 38e). Au retour des vestiaires, le Portugal gérait son avance sans baisser d'intensité. Suffisant pour ne pas se faire surprendre et prendre la tête de son groupe.

L'Espagne s'offre un premier succès

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Espagne se déplaçait en Suisse. Et dans cette rencontre, c'est encore un ancien Parisien (il était prêté au Sporting CP cette saison) qui a trouvé les filets. En début de rencontre, la Roja a pris l'avantage grâce à Pablo Sarabia. Le milieu de terrain était à la conclusion d'une belle action espagnole (13e, 1-0). Suffisant pour prendre les trois points puisque le score n'a plus bougé et l'Espagne a tranquillement géré la rencontre par la suite pour s'offrir son premier succès dans cette édition de la Ligue des nations. Au classement, la formation espagnole reste deuxième juste derrière le Portugal.

Enfin dans les autres rencontres de la soirée, la Norvège d'Erling Haaland a été tenue en échec par la Slovénie dans la poule B. La Suède, elle, s'est inclinée à domicile face à la Serbie. L'attaquant du Real Madrid Luka Jovic a inscrit le seul but du match. Enfin dans la poule C, à noter la belle victoire de la Grèce (3-0) ou encore du Kosovo face à l'Irlande du Nord (3-2).

Les résultats de la soirée :