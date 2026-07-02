Mercato : Tottenham se lance pour un Français à 94 M€

En sauvant Tottenham de la relégation et d’une catastrophe industrielle, Roberto De Zerbi a parfaitement réussi sa première mission chez les Spurs. À présent, les Londoniens comptent bien le récompenser avec l’un des plus gros mercatos de leur histoire. Outre les arrivées libres de Marcos Senesi, Martin Dubravka et Andy Robertson, les Anglais ont aussi lâché un peu plus de 60 M€ pour s’attacher les services de Jan Paul Van Hecke, arrivé tout droit de Brighton, mais également 98 M€ sur Mateus Fernandes, en provenance de West Ham. Ce n’est pas fini puisque la venue de Sandro Tonali approche.

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Les Spurs ont réussi à convaincre Newcastle contre un chèque de 115 M€. Mais RDZ et son club ne comptent pas s’arrêter là. En effet, le technicien italien souhaite que le club de la capitale recrute encore un ailier gauche. Et leur priorité est désormais connue. Il s’agit d’Eli Junior Kroupi. Selon The Independent, le Français de 20 ans a tapé dans l’œil des Spurs, qui veulent absolument le recruter. Il faut dire que pour sa première année en Angleterre, l’ancien joueur de Lorient a fait très forte impression.

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Tottenham fonce sur Kroupi

Kroupi, qui avait trouvé un accord avec l’OL l’été dernier avant de finalement rejoindre les Cherries, a terminé la saison 2025-26 avec un joli bilan de 13 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues (1839 minutes jouées), dont 23 comme titulaire. Nommé parmi les rookies de l’année en Premier League, le natif de Lorient a réussi son examen de passage haut la main. Ce qui a attiré l’attention des meilleurs clubs. Le FC Barcelone, Arsenal, le Bayern Munich, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain, qui a les faveurs du joueur selon nos informations, se sont tous penchés sur son cas.

Ils ont donc été rejoints par les Spurs qui sont prêts à mettre le paquet très vite pour devancer la concurrence pour une piste estimée à environ 94 M€ par Bournemouth. Même si la direction des Cherries a assuré qu’elle refuserait une offre d’un tel niveau, la porte ne serait pas si fermée que cela. Ce qui est sûr, c’est que Tottenham veut réaliser ce transfert au plus vite puisque RDZ veut que le plus gros du mercato soit bouclé avant la pré-saison. Les noms de Rafael Leão (AC Milan) et de Savinho (Manchester City) font office d’alternatives en cas d’échec avec le Français.

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Un mercato à près de 420 M€ pour les Spurs

Outre un ailier, les Spurs scrutent aussi le marché des gardiens. The Independent précise que James Trafford, qui ne veut pas continuer à être la doublure de Gianluigi Donnarumma à Manchester City, est suivi. Pour lui, les Skyblues vont demander environ 52 M€ selon le Manchester Evening News. Un attaquant supplémentaire pourrait aussi être acheté afin de remplacer Richarlison et Dominic Solanke précise la publication anglaise. Elle conclut en indiquant que Tottenham est prêt à toutes les folies cet été. Avec Van Hecke, Tonali, Trafford, Kroupi et Trafford, cela pourrait monter à pratiquement 420 M€, sans compter un attaquant supplémentaire. Un record.