Supercopa

Les réseaux se déchaînent après un Clasico de folie

Par Quentin Baty
Barcelone 3-2 Real Madrid

Au terme d’un match à rebondissements, le FC Barcelone remporte la Supercoupe d’Espagne grâce notamment à un doublé de Raphinha (3-2). Un choc qui sentait bon la poudre en Arabie saoudite.

Dans une rencontre qui a vu Vinicius retrouver le chemin des filets pour la première fois depuis le 4 octobre, mais aussi une expulsion de Frenkie de Jong après un tacle non maîtrisé sur Kylian Mbappé, les réseaux n’ont pas hésité à réagir.

Pub. le - MAJ le
