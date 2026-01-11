Supercopa
Les réseaux se déchaînent après un Clasico de folie
Au terme d’un match à rebondissements, le FC Barcelone remporte la Supercoupe d’Espagne grâce notamment à un doublé de Raphinha (3-2). Un choc qui sentait bon la poudre en Arabie saoudite.
La suite après cette publicité
Dans une rencontre qui a vu Vinicius retrouver le chemin des filets pour la première fois depuis le 4 octobre, mais aussi une expulsion de Frenkie de Jong après un tacle non maîtrisé sur Kylian Mbappé, les réseaux n’ont pas hésité à réagir.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
CAN 2025 : bagarre générale, arbitre sous escorte policière, échauffourées, scènes de chaos après Algérie-Nigéria
Explorer