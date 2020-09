Thiago Motta et Andrea Pirlo décrochent leur diplôme UEFA Pro

Sur son site la Fédération italienne de football (FIGC) vient d'annoncer, par l'intermédiaire de son secteur technique, les derniers entraîneurs ayant décroché la licence UEFA Pro (plus haute qualification reconnue au niveau européen pour un entraîneur). Une liste de gala, puisqu'on retrouve en tête de celle-ci les bons élèves Thiago Motta (avec un vote de 108 sur 110) et Andrea Pirlo (107). Si le premier est libre - depuis son licenciement du Genoa en décembre 2019 -, le second a pris les rênes de l'équipe une de la Juventus Turin le 8 août, avec un baptême du feu ce dimanche lors de la première journée de Serie A face à la Sampdoria.

Parmi les récents diplômés, ont peut également noter la présence de certains grands noms comme ceux de Cristian Chivu, Luca Toni et Marco Cassetti, ainsi que celle de Vincenzo Italiano, l'entraîneur du club promu en Seria A cette année, la Spezia.