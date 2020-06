OM : Steve Mandanda élu Olympien de la saison par les supporters

La saison 2019-2020 de Ligue 1 est terminée depuis le 30 avril dernier et la décision de la Ligue de Football Professionnel. Le classement a alors été défini grâce à un système de quotients et l'Olympique de Marseille a fini à la deuxième place. Du côté de la Canebière, il était donc temps de définir le joueur de la saison. En finale, les supporters phocéens avaient le choix entre Steve Mandanda et Dimitri Payet.

Le grand gagnant n'est autre que Steve Mandanda, le gardien de 35 ans. Le portier français a en effet été élu Olympien de la saison par les fans de l'Olympique de Marseille. Cette saison, l'ancien portier de Crystal Palace avait disputé 29 matches toutes compétitions confondues (pour 12 clean-sheet). Steve Mandanda succède donc à Hiroki Sakai, vainqueur de ce trophée l'an dernier.