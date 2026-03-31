Un point de chute inattendu s’offre à Pablo Longoria après son départ de l’OM

Depuis le 23 mars dernier, le chapitre marseillais de Pablo Longoria est officiellement clos. Après avoir été mis en retrait par le propriétaire de l’Olympique de Marseille, l’Espagnol de 39 ans a quitté le sud de la France d’un commun accord avec Frank McCourt. Arrivé en 2020 comme directeur sportif, il avait gravi les échelons avant devenir président de 2021 jusqu’à il y a encore huit jours.

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Dans un long message publié après son départ, Longoria avait tenu à remercier le club, saluant une expérience fondatrice pour sa carrière. Une sortie empreinte d’émotion qui marquait alors la fin d’un cycle mouvementé, avec notamment des dernières semaines marquées par des tensions internes et des résultats sportifs bien en deçà des attentes initiales. Malgré cette fin agitée, le profil de l’ex-directeur sportif de Valence continue de séduire dans le microcosme du football.

River Plate pense à lui

Et selon The Athletic, son avenir pourrait s’écrire en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine. En effet, River Plate s’intéresse de près à l’ancien patron de l’OM. Le club le plus titré d’Argentine, en quête d’un nouveau directeur sportif, aurait inscrit Longoria sur une short-list aux côtés de Ramón Planes, actuellement en poste à Al-Ittihad (Saudi Pro League). De premiers échanges auraient même déjà eu lieu entre les différentes parties.

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Une piste sérieuse qui pourrait offrir à Longoria un nouveau défi d’envergure dans un club historique du football sud-américain. Reste à savoir si le principal concerné sera séduit par ce projet, par l’idée de s’exporter hors d’Europe pour la première fois de sa carrière et, ainsi, de déjà tourner la page de sa longue aventure du côté de la cité phocéenne.