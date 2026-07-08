Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Fulham : Alvaro Arbeloa veut déjà arracher plusieurs joueurs au Real Madrid !

L’entraîneur espagnol, fraîchement arrivé du côté de Fulham, a l’intention de piocher du côté du Real Madrid pour son mercato.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Mbappé @Maxppp

L’aventure madrilène d’Alvaro Arbeloa aura été de courte durée. Arrivé à la mi-saison pour prendre la place d’un Xabi Alonso qui s’était mis le vestiaire à dos, l’ancien latéral droit de la Casa Blanca et des Reds a connu un sort similaire à celui de son ancien coéquipier. Résultats médiocres, contenu et jeu proposés très moyens, et problèmes avec certaines grosses têtes du vestiaire, à commencer par Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Pour autant, sa cote et son étiquette d’entraîneur prometteur n’ont pas été affectées par cette demi-saison compliquée sur le banc du Bernabéu, et plusieurs clubs sont venus aux nouvelles pour lui proposer un job. C’est finalement à Fulham qu’il a donné son accord, club qui a terminé à la onzième marche de la dernière édition de la Premier League. Et forcément, il a eu des garanties en termes de mercato. Comme l’indique la BBC, il aimerait bien piocher du côté de son ancien club.

De belles pistes

Le média indique que trois joueurs sont dans le viseur d’Arbeloa : Fran Garcia, Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia. Il s’est particulièrement bien entendu avec ces trois joueurs lors de son aventure en tant qu’entraîneur du Real Madrid, et il souhaite les avoir sous ses ordres en Angleterre. Cependant, la presse ibérique indique que l’avenir du premier cité devrait s’écrire du côté du Betis, qui a bien avancé sur l’arrivée du latéral gauche espagnol ces dernières heures. Un premier petit échec pour Arbeloa donc.

La suite après cette publicité

Concernant Franco Mastantuono, la BBC précise qu’il est disponible en prêt, mais que Fulham devra faire face à une forte concurrence dans ce dossier. La présence d’Arbeloa à Craven Cottage pourrait cependant être décisive. Quant à Gonzalo Garcia, l’attaquant espagnol, il devrait faire la présaison avec l’équipe première et José Mourinho tranchera sur son avenir par la suite. Affaire(s) à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liga
Real Madrid
Fulham
Álvaro Arbeloa
Gonzalo García
Franco Mastantuono
Fran García

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Fulham Logo Fulham
Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa
Gonzalo García Gonzalo García
Franco Mastantuono Franco Mastantuono
Fran García Fran García
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier