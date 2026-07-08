Fulham : Alvaro Arbeloa veut déjà arracher plusieurs joueurs au Real Madrid !

L’aventure madrilène d’Alvaro Arbeloa aura été de courte durée. Arrivé à la mi-saison pour prendre la place d’un Xabi Alonso qui s’était mis le vestiaire à dos, l’ancien latéral droit de la Casa Blanca et des Reds a connu un sort similaire à celui de son ancien coéquipier. Résultats médiocres, contenu et jeu proposés très moyens, et problèmes avec certaines grosses têtes du vestiaire, à commencer par Kylian Mbappé.

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Pour autant, sa cote et son étiquette d’entraîneur prometteur n’ont pas été affectées par cette demi-saison compliquée sur le banc du Bernabéu, et plusieurs clubs sont venus aux nouvelles pour lui proposer un job. C’est finalement à Fulham qu’il a donné son accord, club qui a terminé à la onzième marche de la dernière édition de la Premier League. Et forcément, il a eu des garanties en termes de mercato. Comme l’indique la BBC, il aimerait bien piocher du côté de son ancien club.

De belles pistes

Le média indique que trois joueurs sont dans le viseur d’Arbeloa : Fran Garcia, Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia. Il s’est particulièrement bien entendu avec ces trois joueurs lors de son aventure en tant qu’entraîneur du Real Madrid, et il souhaite les avoir sous ses ordres en Angleterre. Cependant, la presse ibérique indique que l’avenir du premier cité devrait s’écrire du côté du Betis, qui a bien avancé sur l’arrivée du latéral gauche espagnol ces dernières heures. Un premier petit échec pour Arbeloa donc.

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Concernant Franco Mastantuono, la BBC précise qu’il est disponible en prêt, mais que Fulham devra faire face à une forte concurrence dans ce dossier. La présence d’Arbeloa à Craven Cottage pourrait cependant être décisive. Quant à Gonzalo Garcia, l’attaquant espagnol, il devrait faire la présaison avec l’équipe première et José Mourinho tranchera sur son avenir par la suite. Affaire(s) à suivre…