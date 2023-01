Liga : Osasuna concède le nul à Elche

Surprenant 7e de Liga, Osasuna avait l’occasion de mettre la pression sur le Real Betis en s’imposant contre Elche, qui file déjà vers la relégation avec seulement six points pris en 18 journées. Mais Osasuna a craqué, alors que les hommes de Arrasate avaient bien démarré en ouvrant le score rapidement, grâce à Avila (1-0, 7e).

Mais le club de Pampelune a ensuite cédé, concédant le but de l’égalisation en seconde mi-temps, signé Carmona (1-1, 67e). Un résultat décevant pour Osasuna, qui affrontera l’Atlético de Madrid lors de la prochaine journée. En revanche, Elche ne gagne toujours pas le moindre match cette saison et reste bon dernier, avec seulement six points pris. Elche ira sur la pelouse de Séville pour tenter un exploit.

