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Le PIF vend 70% d’Al-Hilal !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Karim Benzema à Al-Hilal @Maxppp

C’est une grosse révolution du côté de l’Arabie saoudite et de la Saudi Pro League. Et cela devrait probablement changer les futurs mercatos là-bas. Le club d’Al-Hilal, qui faisait partie des quatre clubs du PIF (fonds d’investissement public saoudien), a été racheté à 70% par le prince Al Waleed bin Talal. L’achat a été réalisé via la Kingdom Holding Company, pour un montant d’environ 350 M€.

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🚨𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 : 𝗔𝗟 𝗛𝗜𝗟𝗔𝗟 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗨 ! ✅🔵

Le prince Al Waleed bin Talal rachète 70 % d’Al Hilal au fond d’investissement public saoudien.

L’achat a été réalisé via Kingdom Holding Company, pour un montant d’~350 M€ ! 💰
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🚨 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁𝗲 : Le Prince Al Waleed bin Talal s’offre Al Hilal et prend le contrôle du club !

▫️ Rachat de 70% des parts au PIF
▫️ La part restante sera vendue plus tard

Cérémonie de signature et officialisation prévues demain dans la journée. 😳🔵
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Le club de Karim Benzema est désormais détenu par une fortune privée. A l’heure où de nombreuses polémiques ont éclaté ces derniers mois notamment sur le fait que le PIF, qui décide des moyens accordés à Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli, favorisait plus Al-Hilal (qui a pu recruter Benzema), cette vente va donc permettre à ce dernier d’être indépendant et de se montrer actif sur le mercato sans contrainte…

Pub. le - MAJ le
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