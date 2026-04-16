Le PIF vend 70% d’Al-Hilal !

C’est une grosse révolution du côté de l’Arabie saoudite et de la Saudi Pro League. Et cela devrait probablement changer les futurs mercatos là-bas. Le club d’Al-Hilal, qui faisait partie des quatre clubs du PIF (fonds d’investissement public saoudien), a été racheté à 70% par le prince Al Waleed bin Talal. L’achat a été réalisé via la Kingdom Holding Company, pour un montant d’environ 350 M€.

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Le club de Karim Benzema est désormais détenu par une fortune privée. A l’heure où de nombreuses polémiques ont éclaté ces derniers mois notamment sur le fait que le PIF, qui décide des moyens accordés à Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli, favorisait plus Al-Hilal (qui a pu recruter Benzema), cette vente va donc permettre à ce dernier d’être indépendant et de se montrer actif sur le mercato sans contrainte…