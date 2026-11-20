Quatre entraîneurs ont déjà perdu leur poste cette saison en Ligue 1. Une instabilité qui illustre une nouvelle fois la pression permanente qui pèse sur les techniciens du championnat français et sur les résultats. Interrogé sur cette valse des entraîneurs en conférence de presse avant le déplacement du PSG à Nice, Luis Enrique n’a pas semblé particulièrement surpris. L’Espagnol a livré une réflexion presque philosophique sur les risques du métier d’entraîneur.

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« C’est une profession à très haut risque, c’est normal. Chaque fois qu’un entraîneur part, c’est un moment triste pour lui, mais heureux pour la famille et le staff de celui qui arrive. C’est ça, la vie. C’est le yin et le yang. C’est toujours comme ça. On sait que quand ça ne marche pas, on va payer pour ça, c’est normal, on s’habitue », a expliqué Luis Enrique.