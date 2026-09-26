OL : Pavel Šulc révèle pourquoi son transfert à la Juventus a échoué

Pavel Šulc aurait pu quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre la Juventus cet été. Dans un entretien accordé à Seznam Zprávy, l’international tchèque a confirmé avoir été approché par le club italien. Une possibilité qui avait particulièrement séduit le joueur et sa compagne. « Quand la Juventus m’a appelé, j’étais un peu dans les vapes. Un grand club, une histoire fantastique, un stade magnifique, l’Italie, une forte présence tchèque… C’est exactement ce qui plaisait à ma copine Natali et moi. » Mais les négociations n’ont finalement pas abouti. « Si les deux clubs étaient d’accord, je n’aurais certainement pas été contre. Mais l’offre n’était pas assez intéressante, alors c’est tombé à l’eau », a expliqué le milieu offensif, qui a poursuivi son aventure lyonnaise.

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Le rôle de Corentin Tolisso a également compté dans cette période d’incertitude. Alors que son avenir à Lyon était encore flou, Šulc a pu compter sur le soutien de son capitaine, déterminé à le convaincre de rester. « Si tu pars, je comprendrai, mais j’espère vraiment que tu resteras », lui répétait le Français, convaincu de son importance pour l’équipe, au-delà de ses statistiques. Une confiance justifiée par les performances du Tchèque, arrivé de Plzeň pour 7,5 millions d’euros et auteur de 11 buts et trois passes décisives en 27 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Cet été, Šulc a également traversé une période compliquée, entre des problèmes au genou et une Coupe du monde décevante, terminée à la dernière place de son groupe avec un seul point. Mais en ce début de saison, il compte déjà trois passes décisives en cinq matchs.