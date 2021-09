Serie A : l'AC Milan domine Venise, Empoli gagne à Cagliari

L'AC Milan a répondu à la victoire son voisin, l'Inter, et revient à égalité du leader au classement, mais est 2e pour un goal-average inférieur. Les Rossoneri sont venus à bout de Venise 2-0 durant cette 5e journée de Serie A. Ils devancent Naples, qui joue demain sur le terrain de la Sampdoria.

Les Milanais ont tout de même mis un certain temps à battre le promu. Des buts de Brahim Diaz (68e) et Theo Hernandez (82e) ont suffi pour les Lombards. Dans l'autre match du soir, Empoli est allé gagner à Cagliari 2-0 dans un duel entre équipes de bas de tableau. Di Francesco (29e) et Stulac (69e) sont les buteurs.

