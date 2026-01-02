Le PSG annonce l’arrivée d’un nouveau sponsor maillot

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à affronter le Paris FC à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, le club de la capitale officialise une nouvelle qui va sublimer la tunique des hommes de Luis Enrique à la rentrée 2026. En effet, le club parisien a trouvé un nouveau partenaire mondial qui s’affichera sur la manche du maillot du club champion d’Europe dès dimanche face au Paris FC. « Le Paris Saint-Germain annonce la signature d’un nouveau partenariat mondial avec BEYOND Developments, promoteur immobilier basé aux Émirats arabes unis, né à Dubaï et à l’avant-garde de la création de destinations emblématiques en bord de mer. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, BEYOND devient Partenaire Premium Sleeve du Club jusqu’en 2029, marquant une collaboration qui réunit deux marques contemporaines influençant l’avenir du sport, du design et de l’art de vivre moderne », peut-on lire sur le communiqué publié par le club parisien.

Après une victoire aux tirs au but face à Flamengo en finale de Coupe Intercontinentale (1-1, 2-1 t.a.b.), le PSG fait donc peau neuve pour préparer cette nouvelle année de la plus belle des manières. Deuxième en Ligue 1 avec 36 points, juste derrière le RC Lens (37 points), l’écurie parisienne sait ce qu’il lui reste à faire dès ce week-end pour aller chahuter des Nordistes en grande forme ces dernières semaines. Rendez-vous ce dimanche pour un derby parisien qui promet d’être passionnant.