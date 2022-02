Le patron de la DNCG craint le pire pour certains clubs français la saison prochaine

Ce n'est un secret pour personne : la crise sanitaire a eu un impact économique énorme sur le football professionnel. La Ligue 1 n'est évidemment pas passée à la trappe et le patron de la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), Jean-Marc Mickeler avait des doutes cet été sur l'avenir du championnat de France. Ses doutes semblent s'être aujourd'hui amoindris mais il préconise tout de même une réinsertion de fonds dans le système du football professionnel français avant la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Dans un entretien pour L'Equipe il explique qu«'il faut remettre 500 M€ dans le système, dont un tiers sous forme d'apport de fonds propres apportés par les actionnaires. Il y a donc forcément un risque. Nous suivons naturellement quelques clubs de façon plus rapprochée.» Selon les informations du quotidien français, il s'agirait de l'OM, Bordeaux, Angers et Saint-Étienne, ou encore Lille. «Pour ces clubs, on se pose des questions sur la saison prochaine. Il y aura de vrais enjeux lors de nos discussions avec les actionnaires», explique Jean-Marc Mickeler, assurant au passage qu'un club ne déposera le bilan cette saison.