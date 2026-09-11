Rennes - Marseille : les compositions officielles

Début de la 4e journée de Ligue 1 avec une très belle affiche, Rennes accueille l’OM au Roazhon Park. Les Bretons occupent actuellement la 5e place du classement avec 7 points, ils restent sur un succès 2-1 à Angers. En face, Marseille est 10e avec seulement 3 points récoltés, les Olympiens ont perdu lors des deux dernières journées. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Franck Haise décide d’aligner les siens en 4-3-3. Samba au but, Cresswell dans l’axe de la défense avec Rouault, Nagida et Frankowski latéraux. Rongier est présent dans le cœur du jeu avec Camara et Thomasson. Du côté de l’attaque, Soumaré et Blas vont animer les ailes autour de Lepaul.

Bruno Genesio opte pour un 4-2-3-1. De Lange prend place dans la cage, Weah et Emerson sur les côtés de la défense, Egan-Riley forme la charnière centrale avec Aguerd. Abdelli est associé à Hojbjerg au milieu de terrain, Angel Gomes en pointe haute. Enfin, on retrouve Gouiri au poste d’avant centre, il est entouré par Paixao et Harit.

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Les compositions

Rennes : Samba - Frankowski, Cresswell, Rouault, Nagida - Camara, Rongier, Thomasson - Blas, Lepaul, Soumaré

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OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Abdelli, Hojbjerg - Harit, Gomes, Paixao - Gouiri