L’AS Roma va faire une très grosse offre à Strasbourg pour Diego Moreira

Qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions après sa troisième place en Serie A, l’AS Roma compte bien mettre les moyens pour se renforcer et exister dans la compétition. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club romain a fait de son couloir gauche sa priorité sur le mercato, et aimerait ainsi attirer Alejandro Ganarcho sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Chelsea préfèrerait un transfert sec et aurait fixé le prix de son joueur à 50 M€.

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Toujours selon les informations du quotidien italien, la Roma souhaite recruter Diego Moreira. Strasbourg réclamerait 40 millions d’euros pour son joueur, tandis que le club italien serait prêt à en offrir 35, avec des bonus et un pourcentage sur une future revente. Un accord serait donc envisageable. Gasperini apprécie énormément le profil du Belge et voudrait en faire un "Wesley bis" sur son côté gauche.