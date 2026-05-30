Ligue des Champions : revivez l’avant match entre le PSG-Arsenal sur notre live

Titulaire ce soir face à Arsenal, Matvey Safonov va devenir le deuxième joueur russe de l’histoire à disputer une finale de Ligue des Champions. Le premier ? Dmitriy Alenichev avec Porto face à Monaco en 2004. Pour rappel, Safonov avait remporté la Ligue des Champions la saison dernière, mais sans jouer lors de la finale.