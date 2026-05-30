Ligue des Champions : revivez l’avant match entre le PSG-Arsenal sur notre live
Champion d’Europe en titre, le PSG rêve de conserver sa couronne européenne et affronte pour cela Arsenal en finale de Ligue des Champions ce samedi à Budapest. Les hommes de Luis Enrique devront se défaire des Gunners, tout juste sacrés champions d’Angleterre. Suivez en direct commenté l’avant-match de ce choc avant le coup d’envoi prévu à 18h.
Désiré Doué est dans sa bulle
Zen 🧘♂️#UCLfinal pic.twitter.com/r6sDG9t2I1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026
Safonov dans l’histoire du football russe
Titulaire ce soir face à Arsenal, Matvey Safonov va devenir le deuxième joueur russe de l’histoire à disputer une finale de Ligue des Champions. Le premier ? Dmitriy Alenichev avec Porto face à Monaco en 2004. Pour rappel, Safonov avait remporté la Ligue des Champions la saison dernière, mais sans jouer lors de la finale.
L’arrivée des Parisiens à la Puskás Arena
Quelques minutes après l’arrivée de la délégation d’Arsenal, c’est au tour des Parisiens de pénétrer dans la Puskas Arena, peut-être le théâtre de leur deuxième sacre en Ligue des Champions ce soir. Les champions d’Europe en titre arrivent déterminés.
Ils sont là ! 😤👊#UCLFinal pic.twitter.com/KSGx6u2GKt— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026
Les supporters parisiens déjà bruyants dans leur tribune
Les supporters parisiens font déjà beaucoup de bruit dans leur tribune, alors que le car du PSG est en train d’arriver aux abords de la Puskas Arena.@footmercato pic.twitter.com/ynECtEDgTO— Valentin Feuillette (@VFeuillette75) May 30, 2026
Warren Zaïre-Emery sur le banc ?
Selon les dernières informations de Canal+, pour cette finale face à Arsenal, Luis Enrique aurait tranché pour son onze. L’Espagnol a pris la décision d’aligner Achraf Hakimi à droite et installer Fabián Ruiz au milieu, reléguant Warren Zaïre-Emery sur le banc.
🚨 INFO CANAL+ : Warren Zaïre-Emery va débuter sur le banc cette finale de Ligue des champions 🔁— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 30, 2026
Achraf Hakimi sera titulaire dans le couloir droit et Fabian Ruiz au milieu pour ce PSG / Arsenal 🔴🔵#PSGARS | #UCL pic.twitter.com/giE5Wja6OB
Les images du cortège bruyant des Parisiens à Budapest
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