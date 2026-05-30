Menu Rechercher
Commenter 64
Live Ligue des Champions

Ligue des Champions : revivez l’avant match entre le PSG-Arsenal sur notre live

Champion d’Europe en titre, le PSG rêve de conserver sa couronne européenne et affronte pour cela Arsenal en finale de Ligue des Champions ce samedi à Budapest. Les hommes de Luis Enrique devront se défaire des Gunners, tout juste sacrés champions d’Angleterre. Suivez en direct commenté l’avant-match de ce choc avant le coup d’envoi prévu à 18h.

Par Josué Cassé
2 min.
PSG @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
PSG 0-1 Arsenal Voir sur CANAL+

Désiré Doué est dans sa bulle

Safonov dans l’histoire du football russe

Titulaire ce soir face à Arsenal, Matvey Safonov va devenir le deuxième joueur russe de l’histoire à disputer une finale de Ligue des Champions. Le premier ? Dmitriy Alenichev avec Porto face à Monaco en 2004. Pour rappel, Safonov avait remporté la Ligue des Champions la saison dernière, mais sans jouer lors de la finale.

L’arrivée des Parisiens à la Puskás Arena

Quelques minutes après l’arrivée de la délégation d’Arsenal, c’est au tour des Parisiens de pénétrer dans la Puskas Arena, peut-être le théâtre de leur deuxième sacre en Ligue des Champions ce soir. Les champions d’Europe en titre arrivent déterminés.

Les supporters parisiens déjà bruyants dans leur tribune

Warren Zaïre-Emery sur le banc ?

Selon les dernières informations de Canal+, pour cette finale face à Arsenal, Luis Enrique aurait tranché pour son onze. L’Espagnol a pris la décision d’aligner Achraf Hakimi à droite et installer Fabián Ruiz au milieu, reléguant Warren Zaïre-Emery sur le banc.

La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Les images du cortège bruyant des Parisiens à Budapest

Voir plus
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (64)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Arsenal

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Arsenal Logo Arsenal FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier