Karim Benzema dévoile son onze de rêve… sans CR7 et Messi !

Après avoir marqué l’histoire du Real Madrid, Karim Benzema a décidé cet été de filer du côté de l’Arabie saoudite. L’attaquant français, Ballon d’Or 2022, avait rejoint le club d’Al Ittihad et n’avait donc pas prolongé avec la Casa Blanca. Depuis sa signature en Saudi Pro League, KB9 est un véritable phénomène marketing et Al-Ittihad n’hésite évidemment pas à le mettre en avant régulièrement. Ce samedi, Benzema a participé à un petit jeu pour dévoiler son onze de rêve.

La suite après cette publicité

Le Français a fait des choix qui peuvent surprendre. Dans les cages, KB9 a mise sur Manuel Neuer qu’il a croisé à plusieurs reprises. En défense, le Français mise sur des anciens coéquipiers à savoir Pepe, Sergio Ramos et Marcelo. Dani Alves complète la défense. Au milieu, Benzema a placé deux Français à savoir Paul Pogba et Claude Makelele. Enfin pour son attaquant de rêve, à ses côtés, Ronaldo, Ronaldinho et Zidane. Pas de CR7 ou encore Messi donc. Mais l’équipe a tout de même un sacré niveau.