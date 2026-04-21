Al-Nassr : vers une intégration du fils de Cristiano Ronaldo en équipe première ?

Al-Nassr réfléchirait à un projet aussi symbolique que médiatique : intégrer Cristiano Ronaldo Jr en équipe première. Selon plusieurs sources saoudiennes, le club saoudien souhaite évaluer le niveau du jeune joueur en fin de saison avant de prendre une décision définitive. L’idée serait de mesurer son apport sportif potentiel afin de pouvoir l’intégrer dès la saison prochaine.

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Dans le même temps, l’avenir de Cristiano Ronaldo reste central dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2027, la star portugaise est au cœur du projet du club et une éventuelle promotion de son fils pourrait ajouter une dimension supplémentaire à cette fin de cycle et l’encourager à rester au sein du club saoudien pour plus longtemps.