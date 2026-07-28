OL : Loïs Openda n’a pas oublié le RC Lens

Prêté du côté de l’Olympique Lyonnais par la Juventus après une saison compliquée à Turin (2 buts en 34 matches), Loïs Openda (26 ans) va essayer de se relancer. L’attaquant belge qui était arrivé à Lens il y a quatre ans et qui aurait pu y retourner cet été, n’a toutefois pas oublié son passage chez les Artésiens.

La suite après cette publicité

«Au RC Lens, l’adaptation s’est faite parfaitement, l’accueil était magnifique. Le championnat j’ai kiffé directement, ça s’est fait naturellement avec l’équipe qu’on avait», a-t-il confié dans une interview pour la chaîne YouTube de l’OL.