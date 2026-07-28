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Ligue 1

OL : Loïs Openda n’a pas oublié le RC Lens

Par Aurélien Macedo
1 min.
Loïs Openda @Maxppp

Prêté du côté de l’Olympique Lyonnais par la Juventus après une saison compliquée à Turin (2 buts en 34 matches), Loïs Openda (26 ans) va essayer de se relancer. L’attaquant belge qui était arrivé à Lens il y a quatre ans et qui aurait pu y retourner cet été, n’a toutefois pas oublié son passage chez les Artésiens.

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«Au RC Lens, l’adaptation s’est faite parfaitement, l’accueil était magnifique. Le championnat j’ai kiffé directement, ça s’est fait naturellement avec l’équipe qu’on avait», a-t-il confié dans une interview pour la chaîne YouTube de l’OL.

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