Lille : le joli but d’Ethan Mbappé face à Monaco

Ce dimanche, au stade Louis II, l’AS Monaco accueille le LOSC dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Un choc entre deux prétendants aux places européennes que les Lillois ont débuté de la meilleure des manières.

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L’appel MAGNIFIQUE d’Ethan Mbappé ! @losclive ouvre le score dans ce choc face à @AS_Monaco ! https://t.co/DK7pcXuip3 — L1+ (@ligue1plus) October 25, 2026

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Quelques minutes avant la fin de la première demi-heure de jeu, Diaoune servait parfaitement Mbappé, auteur d’un appel sublime dans le dos de la défense monégasque et d’une finition clinique du pied gauche pour donner l’avantage aux Dogues.