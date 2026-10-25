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Ligue 1

Lille : le joli but d’Ethan Mbappé face à Monaco

Par Josué Cassé
1 min.
Ethan Mbappé @Maxppp
Monaco 1-1 Lille
winamax
1 1.82 N 3.45 2 3.85 1er pari remboursé

Ce dimanche, au stade Louis II, l’AS Monaco accueille le LOSC dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Un choc entre deux prétendants aux places européennes que les Lillois ont débuté de la meilleure des manières.

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Quelques minutes avant la fin de la première demi-heure de jeu, Diaoune servait parfaitement Mbappé, auteur d’un appel sublime dans le dos de la défense monégasque et d’une finition clinique du pied gauche pour donner l’avantage aux Dogues.

Pub. le - MAJ le
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