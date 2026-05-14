Inter : Marcus Thuram sort du silence sur son avenir

Si l’Inter Milan a remporté son 21e Scudetto, Marcus Thuram a été l’un des éléments les plus admirables dans l’effectif de Christian Chivu. Formant un duo d’attaque monumental avec Lautaro Martínez, le Tricolore est devenu inarrêtable. Avec un contrat expirant en 2028, le buteur semble se plaire en Serie A, mais celui-ci n’a pas été renouvelé. Toutefois, il espère bien que le champion d’Italie l’appellera pour prolonger l’accord. Celui-ci est récemment sorti du silence.

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« Je n’ai pas un contrat aussi long que celui de Lautaro (Martínez), mais pour l’instant, je vais bien ici » a récemment déclaré l’attaquant de 28 ans à la presse. Auteur de 17 buts et 8 passes décisives cette saison, Thuram a fait le bonheur de l’Internazionale et son avenir est plus que jamais dans les esprits à Milan. Reste à savoir si la direction passera la seconde durant l’été.