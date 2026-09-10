L’entraîneur de Valence dézingue Rodri

Une petite polémique avait éclaté avec Rodri ce week-end. Les images de Movistar avaient ainsi filmé une conversation du joueur barcelonais avec son coéquipier Pau Cubarsi, dans laquelle il critiquait le niveau des joueurs de Valence. « Vraiment mous, ces gars sont vraiment mous… Vraiment mous. Ils sont nuls, mec ! Ils sont vraiment nuls. Ils sont lamentables. Ils ont fini à quelle place au classement la saison dernière ? Ils n’ont même pas franchi la ligne médiane en seconde période… », avait-il lancé au défenseur.

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Depuis, il s’est excusé auprès de José Luis Gaya, capitaine de Valence, ainsi que publiquement. Mais Carlos Corberan, l’entraîneur des Ches, l’a toujours mauvaises. « Ce sont des propos très regrettables. Ce ne sont pas des paroles d’un joueur qui respecte ses collègues de profession. Gaya a eu l’initiative de parler avec lui. On accepte ses excuses publiques et on estime qu’il a fait ce qu’il devait faire. Mais même si c’était dans une conversation privée, il a été ovationné par le stade… C’est regrettable », a indiqué l’entraîneur en conférence de presse.