Bonne nouvelle pour Hakim Ziyech

Hakim Ziyech a retrouvé le chemin de l’entraînement avec le Wydad Casablanca après deux semaines d’absence. Touché lors de la défaite face au FUS Rabat (1-0) début avril, l’international marocain avait rejoint les Pays-Bas pour suivre un programme de soins et de réathlétisation dans une structure spécialisée, avant de réintégrer progressivement le groupe.

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L’ancien milieu offensif de Chelsea a repris les séances collectives ce lundi sous les ordres du staff technique, récemment renforcé. Une étape importante dans son processus de retour, qui pourrait lui permettre de retrouver la compétition dès le prochain match de championnat. Dans un contexte plus global, le WAC reste sur une série compliquée sans victoire depuis plusieurs rencontres, et compte sur le retour de Ziyech pour relancer sa dynamique offensive dans le sprint final.