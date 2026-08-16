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Barça : très bonne nouvelle pour une recrue

Par Allan Brevi
1 min.
João Cancelo @Maxppp

Il y a encore quelques semaines, le retour de João Cancelo au FC Barcelone semblait quasiment bouclé, mais les négociations avec Al-Hilal avaient retardé l’opération. Le latéral portugais, toujours lié au club saoudien jusqu’en 2027, devait trouver une solution pour mettre fin à son contrat avant de pouvoir retrouver la Catalogne, où Hansi Flick compte sur lui.

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D’après les dernières informations de Fabrizio Romano, le Barça reste très confiant quant à l’issue du dossier et espère faire revenir Cancelo dès la semaine prochaine. Le joueur discuterait actuellement avec Al-Hilal pour parvenir à une résiliation de son contrat, une étape désormais déterminante avant son arrivée à Barcelone. Le club catalan estime donc que le Portugais pourrait rapidement retrouver le maillot blaugrana, après ses deux précédents passages au Barça.

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