Premier League : Tottenham s'en remet à son duo Kane-Son pour battre West Brom

Retour gagnant pour Harry Kane. Absent depuis dix jours, l'attaquant anglais a marqué et Tottenham a battu West Bromwich Albion 2-0 ce dimanche dans le cadre de la 23e journée de Premier League. C'est son meilleur compère offensif Heung-min Son qui a inscrit le second but de la rencontre.

Après trois défaites de suite en championnat, cette victoire va faire beaucoup de bien aux hommes de José Mourinho. En attendant les autres matches du jour, les Spurs remontent à la 7e place du classement, à six points du podium, alors que les Baggies sont toujours 19es.

